تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة بالعاصمة

تمكن مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة تضم 3 أشخاص مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة ببوزريعة.

وأسفرت العملية عن ضبط 590 قرص مهلوس و105 مليون سنتيم وسيارة سياحية واسلحة بيضاء.

تعود وقائع القضية بعد معاينة الشرطة لحادث مرور ببوزريعة حيث تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات.

حيث كان أحد السائقين في حالة سكر وبعد أن قامت عناصر الأمن بتفتيش سيارته تم العثوربداخلها على 355 قرص هلوس ومبلغ مالي قدره 50100 دينار

بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء.

واسفرت التحريات، أن أحد من عناصر الشبكة اشترى المؤترات العقلية من قبل شخص آخر بمبلغ 110500 دينار

و قال أنه اشتراها لغرض استهلاكها وليس لترويجها، مضيفا ان الاسلحة البيضاء كان يستعملها بغرض الدفاع عن نفسه.

في حين قال المشتبه به الثاني، أن الاقراص المهلوسة والاسلحة البيضاء ليس لها اي علاقة بهما

وبعد تفتيش منزله عثر على 90 قرص مهلوس.

أما المشتبه به الثالث فهو مورد الاقراص حيث عثر بسيارته على 72 قرص مهلوس

الذي صرح انه اشتراها من عند شخص اخر هذا الاخير ضبط داخل سيارته

على 89 مليون سنتيم و73 قرص مهلوس

وتم تقديم عناصر الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.