 تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة وحجز 1000 قرص بعين تيموشنت

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة تتكون من أربعة أشخاص وحجز 1000 قرص مهلوس.

كما تمكنت ذات المصالح، من حجز سيارتين بوثائق مزورة، هاته العملية التي مكنت من تفكيك شبكة تنشط بكامل إقليم الولاية،

جاءت عقب استغلال عناصر الدرك لمعلومات حول نشاط مشبوه لأشخاص في إقليم بلديات شعبة اللحم، سيدي بن عدة، عين تموشنت،

حمام بوحجر و بني صاف.

وعليه تّم توقيف أحد أفراد الشبكة متلبسا قبل أن تفضي باقي التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين من عناصر الشبكة.