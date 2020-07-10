تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، في عملية نوعية من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 36 سنة و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 180 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البيان، أنه وإثر استغلال معلومات حول نشاط أحد أفراد المجموعة البالغ من العمر 36 سنة في ترويج هذه السموم رفقة شركائه، ليقوم عناصر الفرقة بوضع خطة محكمة تم خلالها تنفيذ عمليات ترصد لأفراد المجموعة وتنفيذ عمليات مداهمة مختلفة عبر أحياء مدينة معسكر.

حيث مكنت الأولى من توقيف أحد أفراد المجموعة متلبسا بحيازة 54 قرص مهلوس، فيما مكنت المداهمة الثانية من توقيف مروج آخر وحجز 34 قرص مهلوس، لتستمر التحريات في القضية بتنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي والتي كانت إيجابية بحجز 92 قرص مهلوس و مبلغ مالي، مع توقيف باقي المشتبه فيهم الأربعة ،لتستكمل ضدهم إجراءات التحقيق في القضية ، ثم أنجز في حقهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بإيداع أربعة منهم رهن الحبس.