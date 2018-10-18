تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمسيلة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، خلال الـ24 ساعة الماضية،من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات،مكونة من ستة أفراد تنشط عبر ولاية المسيلة والولايات المجاورة لها .

حسبما أفادت به،اليوم الخميس،ذات المصالح،أنه تم توقيف سيارة نفعية قادمة من مدينة حمام الضلعة،باتجاه مدينة المسيلة كان على متنها شخصان.

وبعد تفتيشهما تم ضبط بحوزة أحدهم 3 صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر بـ300 غرام مخبأة بإحكام داخل ثيابه ومبلغ مالي بقيمة 48350 د.ج .

وبمواصلة التحقيق تم توقيف 4 أشخاص آخرين، مشتبه بهم يقيمون بولاية برج بوعريريج، كما تم حجز سيارتين ودراجة نارية تستعملان في الترويج .

و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة .

تم إيداع أربعة متهمين الحبس بالمؤسسة العقابية بالمسيلة.