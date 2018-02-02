تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات ببجاية

تمكن عناصر أمن بجاية من تفكيك شبكة تتألف من 6 أشخاص لتورطها في ترويج المخدرات .

وأضاف بيان لعناصر أمن ولاية بجاية، أن عناصر الشبكة تترواح أعمارهم مابين 24 إلى 26 سنة.

وقائع القضية تعود بناءً على ورود معلومات لمصالح الأمن تفيد قيام شخص بترويج المخدرات بإحدى المقاهي وسط ولاية بجاية.

وبعد التحقيق والتحري تم أخد جميع الاحتياطات ومداهمة المكان .

وأسفرت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن، عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات مهيأة للبيع على شكل قطع صغيرة، تقدر ب60 غ.

وبعد مواصلة التحقيقات والتحريات تم توقيف 5 أشخاص آخرين متورطين في القضية، من بينهم 3 أشخاص يعتبران من الممونين الرئيسيين في هذه القضية

بالإضافة إلى مالك ومسير تلك المقهى.

وعلى إثر ذلك تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.