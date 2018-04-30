تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بمعسكر

فككت الشرطة القضائية لمعسكر أمس الأحد شبكة مختصة في ترويج المخدرات مع حجز قرابة 2 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضحت ذات الهيئة فإن الشبكة والمتكونة من 4 افراد تنشط بين مدينتي سيق ومعسكر .

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات حول قيام شخصين بنقل كمية من المخدرات على متن مركبتهما لغرض ترويجها بمدينة معسكر

أين أسفرت التحريات عن توقيفهما وحجز كمية المخدرات كما تم توقيف مشتبه فيه ثالث كان على متن مركبة أخرى فيما لاذ شريكه بالفرار.

فيما تم توقيف الشخص الرابع، وضبط بمسكنه كمية أخرى من المخدرات لتبلغ المحجوزات إجمالا 1 كلغ و931 غرام.

وتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر.