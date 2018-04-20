تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بمعسكر

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية معسكر، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار”، فإن الشبكة كانت تنشط بين مدينتي المحمدية و معسكر، متكونة من 6 اشخاص.

و تتراوح اعمار عناصر الشبكة مابين 31 و 39 سنة.

وأسفرت العملية عن حجز 7 صفائح من الكيف و 200 قرص مهلوس اضافة الى 9 اسلحة بيضاء.

بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية قدرت ب 12 مليون سنتيم و مركبتين كانتا تستعمل في نقل و ترويج هذه السموم.

وتعود وقائع القصية اثر استغلال معلومات حول قيام شخصين بنقل كمية من الكيف المعالج على متن حافلة لنقل المسافرين لغرض ترويجها بمدينة معسكر.

وعلى إثر ذلك تم نصب حاجز امني بمدخل معسكر و توقيف المشتبهين فيهما.

وأفصى ت التحقيق معهما الى تحديد باقي شركائهما حيث انجز ضدهم اجراء قضائي

وقدموا امام العدالة ليوضع 4 منهم رهن الحبس فيما وضع الخامس تحت الرقابة القضائية ليبقى السادس محل بحث لتوقيفه.