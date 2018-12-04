تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والكوكايين بالبليدة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببوقرة الواقعة شرق ولاية البليدة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص.

الاشخاص تترواح أعمارهم مابين 33 إلى 43 سنة .

الاشخاص وجهت لهم تهمة ترويج المخدرات والكوكايين.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقرة تفيد بوجود أشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

على إثرها تم تشكيل دورية ووضع خطة، محكمة مكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهم واسفرت العملية عن العثور بحوزتهم على 2.500 كلغ من المخدرات

ومبلغ مالي يقدر ب 50 مليون سنتيم من عائدات ترويج هاته السموم بالإضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في تسهيل و ترويج المخدرات.

ليتم توقيف المشتبه فيهم واقتياده إلى الفرقة لمواصلة التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، و إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوفاريك.