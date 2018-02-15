تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء في الدار البيضاء

تمكن عناصر الدرك الوطني بالدار البيضاء، من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات.

تترواح أعمارهم مابين 20 و30 سنة.

واسفرت العملية عن حجز 3.5 كلغ من المخدرات مخبأة داخل كيس بلاستيكي في ثلاجة، لمحل لبيع المأكولات الخفيفة و السريعة.

إضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء، حسب بيان لذات الجهة الامنية.

وتعود القضية بعد تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني مدعمة بفصيلة الأمن و التدخل بباب الزوار، و كذا الثنائي “السينوتقني”.

حيث تمت المباشرة في عملية التفتيش، والمداهمة لجميع المحلاتأين تم توقيف عناصر الشبكة.

أين تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الدار البيضاء، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.