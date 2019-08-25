تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز أزيد من 61 ألف قرص مهلوس بورقلة

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بالرويسات، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من 07 أفراد.

تم من خلالها توقيف 03 شباب وإمرأة ينشطون في مجال ترويـج المخدرات والمؤثرات العقلية مع السطو على ممتلكات الغير.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة، نجح من خلالها عناصر الشرطة من إلقاء القبض

على عـناصر الشبكة واحدا تلـوى الآخر وحجز 465.8 غرام من مادة الكيف المعالج وكمية أخرى من المؤثرات

العقلية قدر عـددها بـ61015 قرص، إلى جانب أسلحة بيضاء و03 دراجات نارية كانت تستعمل أثناء تنقلاتهم

لممارسة نشاطهم الإجرامي ، إضافة إلى مبلغ مالي معتبر قدر بـ25 مليون سنتيم جزائري، وتلفازين و ثلاجة محل سرقة.

عـقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين الأربعة و

تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابهم جرم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير

شرعية وحيازة أسلحة بيضاء محضورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي .