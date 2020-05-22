تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز حوالي 2 كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية لأمن وهران، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات حيث تم حجز 1 كلغ و820 غ قنب هندي مع توقيف 3 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 54 سنة.

العملية النوعية، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شخصين في ترويج المخدرات بحي بلقايد، حيث وبعد مراقبة تحركاتهما وبعد خطة محكمة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهما على متن مركبة تم ضبط بداخلها 1 كلغ و820 غ قنب هندي.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية المتمثلة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتفتيش مسكن المتورطين اين كانت النتائج ايجابية بحجز ادوات التي كانت تستعمل في عملية التغليف.