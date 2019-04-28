تفكيك شبكة مختصة في ترويج المهلوسات العقلية وحجز أكثر من 2 كلغ مخدرات بسكيكدة

تمكنت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات العقلية.

وتتكون المجموعة الاجرامية، من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، تم توقيف 3 منهم، فيما لا يزال واحد في حالة فرار.

العملية مكنت من حجز أكثر من 2،5 كلغ من المخدرات، و 1840 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 3 سيارات سياحية كانت تستعمل في عمليات الترويج، وكذا مبالغ مالية بالعملية الوطنية والدينار التونسي،كعائدات من عمليات المتاجرة.

وجاءت العملية إثر تحصل الفرقة على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تنشط على مستوى 3 بلديات وهي حمادي كرومة رمضان جمال و بني بشير.

ليتم على أثر ذلك نصب كمين مكن توقيف أفراد العصابة وحجز الحجوزات المذكورة.

هذا وسيتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة عن تهم تتعلق بالحيازة قصد البيع للمؤثرات العقلية.