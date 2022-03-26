تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية في غرداية
فككت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غرداية، شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد مختصة في تزوير النقود.
كما حجزت ذات الفرقة مبلغ مالي بقيمة 380000 دج من الأوراق المزورة من فئة 2000 دج حسب بيان السلك الأمني.
وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات تفيد بشبكة من مزوري النقود تنشط بين الجزائر و غرداية لإغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزورة.
وسمحت التحريات التي قامت بها ذات المصالح في المرحلة الأولى بتحديد أحد أفراد هذه الشبكة الذي كان مكلفا بطرح الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج للتداول بمنطقة غرداية.
قبل القبض عليه متلبسا وبحوزته مبلغا ماليا بقيمة 380.000 دج من الأوراق النقدية المزورة.
بالإضافة الى ذلك، تم القبض على باقي المتورطين وحجز كذلك سيارة سياحية مستعملة في هذا الفعل الإجرامي.
كما تم حجز 91 من أقراص المؤثرات العقلية ، وأسلحة بيضاء (سيف وسكاكين) .
هذا ومثل المتهمون الذين يتراوح سنهم ما بين 19 و55 سنة أمام الجهات القضائية المختصة .
أين يتابعون بتهم تكوين جماعة أشرار وتزوير أوراق بنكية من العملية الوطنية ، والمساس بالإقتصاد الوطني وحيازة والمتاجرة في المهلوسات.
هذا وأدين 3 أشخاص من الشبكة الذين أودعوا رهن الحبس ، فيما وضع اثنين تحت الرقابة القضائية.
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مكنت فطنة عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمتليلي أثناء قيامها بعملية على مستوى مفترق الطرق أفينيس. الذي يربط ولايتي ورقلة و غرداية من الإطاحة بمهرب أقراص مهلوسة موه نفسه على أساس أنه مسافر. حيث وأثناء عملية التفتيش تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة مخبئة بأحكام بين أرجله. ليتم تحويله إلى مقر الفرقة و التحقيق معه ليتبين مصدر هذه الأقراص المهلوسة.
كما قامت عناصر الدرك الوطني باستخراج إذن تمديد الاختصاص إلى ولاية ورقلة أين تم تحديد المكان. و الذي هو عبارة عن كشك يستعمله شريك المتهم الأول الموقوف في عملية عقد صفقات بيع المهلوسات. حيث تمت مداهمته و توقيفه و القيام بعمليات تفتيش.
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في حين أفضت النتائج إلى حجز 900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين مصدره الهند إلى جانب توقيف شخصين. حيث تم استكمال التحقيق معهم و تحويلهم الى محكمة متليلي بتهم تتعلق بترويج و تهريب المهلوسة.
كما كثفت وحدات الدرك الوطني من عمليات مكافحة الأقراص المهلوسة نظرا لحجم الأقراص التى تقوم عصابات التهريب بمحاولة تهريبها. مرورا بولاية غرداية اين تتحطم اغلب عمليات التهريب أمام التشديد الامني التى تفرضه مصالح الدرك الوطني. و حققت نتائج مبهرة في مكافحة عمليات تهريب و ترويج هذه المهلوسات.