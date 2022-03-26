تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية في غرداية

فككت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غرداية، شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد مختصة في تزوير النقود.

كما حجزت ذات الفرقة مبلغ مالي بقيمة 380000 دج من الأوراق المزورة من فئة 2000 دج حسب بيان السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات تفيد بشبكة من مزوري النقود تنشط بين الجزائر و غرداية لإغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزورة.

وسمحت التحريات التي قامت بها ذات المصالح في المرحلة الأولى بتحديد أحد أفراد هذه الشبكة الذي كان مكلفا بطرح الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج للتداول بمنطقة غرداية.

قبل القبض عليه متلبسا وبحوزته مبلغا ماليا بقيمة 380.000 دج من الأوراق النقدية المزورة.

بالإضافة الى ذلك، تم القبض على باقي المتورطين وحجز كذلك سيارة سياحية مستعملة في هذا الفعل الإجرامي.

كما تم حجز 91 من أقراص المؤثرات العقلية ، وأسلحة بيضاء (سيف وسكاكين) .