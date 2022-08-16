تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بسيدي بلعباس

وضعت شرطة سيدي بلعباس حدا لنشاط جماعة أشرار مختصة في تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج ذات سعر قانوني، مع طرحها للتداول، حيث تم حجز 52000 دج مزورة وتوقيف 03 أشخاص، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة.

حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع الماضي، أين قام أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتتبع شخصين مشبوهين على متن سيارة سياحية، حيث تم توقيفهما على مستوى حاجز أمني وتفتيش المركبة التي عثر بداخلها مبلغ مالي يـقدر بـ 52000 دج من فئة ألفين دينار جزائري، تم حجزها وتحويل الأشخاص إلى المقر الأمني لمواصلة التحقيق، الذي كشف عن ضلوع شخص ثالث في القضية باعتباره شريكا لهما، تم توقيفه في نفس اليوم، إذ ومن خلال التحقيق، تبين أن الأشخاص الموقوفين كانوا بصدد طرح المبلغ المالي المزور، قبل أن تتمكن يقظة أفراد الشرطة من إجهاض العملية والحــيلولة دون طرح هذا المبلغ المالي المزور للتداول.