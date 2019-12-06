تفكيك شبكة مختصة في تزوير ملفات الفيزا بأختام مقلدة بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للشرطة القضائية بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير ملفات الفيزا، بتقليد أختام رسمية.

وتم الإطاحة خلالها بـ 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 الى 60 سنة، من ضمنهم شخصين محل بحث.

وكان المتهمون يقومون بتسليم ضحاياهم ملفات وهمية ومزورة، مقابل مبالغ مالية معتبرة، للحصول على تأشيرات السفر نحو أوربا.

ووحجزت ذات المصالح، أجهزة ومعدات تستعمل في التزوير ، وملفات ومحررات إدارية لشركات ومؤسسات عمومية وخاصة مزورة وأختام مقلدة.

العملية الأمنية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لشكوى أحد الضحايا، تفيد باستفادته من شهادة تأمين سفر بمكتب تأمينات للسفر بحي مرافال.

لتباشر عناصر الفصيلة تحقيقاتها، والتي أسفرت عن تحديد مكان المتورط، والذي تم توقيفه على متن مركبة من نوع “سيات ابيزا”.

وتم ضبط داخل السيارة بعد إخضاعها لتفتيش دقيق، 4 أختام مقلدة ووثائق إدارية مشكوك فيها.

فيما تم حجز عقب إخضاع مسكن المتهم للفتيش بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية، مجموعة من الوثائق والمحررات المزورة، وختمين جافين وجهاز إعلام آلي.

وبعد توسيع التحريات، تمكنت ذات المصالح، من الايقاع بباقي المتورطين.