تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج بالبليدة

تمكنت مصالح فرقة الاقتصادية والمالية التابعة لامن ولاية البليدة، من تفيكيك شبكة، تعمل على تهريب العملة الصعبة الى الخارج.

كما قامت بتوقيف 6 أشخاص متورطين العملية المشبوهة، من بينهم موظفين في احد البنوك العمومية والجمارك والضرائب.

العملية جاءت في اطار وضع حد لعملية تهريب الاموال الى الخارج، وحرب ضد استنزاف اموال الخزينة العمومية.

حيث وبناءا على إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البليدة، مفادها وجود نشاط لتهريب الاموال نحو الخارج، عن طريق شركتين وهميتين ينشط بولاية البليدة، ويسيرها عدد من الاشخاص المتورطين في القضية.

كما تمكنت ذات العناصر من حجز مبلغ مالي قدره 44.579.200,00 دج و أربعة (04) سيارات- دراجة نارية وأغراض أخرى.

و بعد التحقيقات مع جميع المتهمين، تم انجاز ملف قضائي ضدهم، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، والذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة.

حيث وجه لهم هذا الاخير، تهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج، والتزوير واستعمال المزور في مختلف المحررات وممارسات تجارية غير نزيهة ومشبوهة بهدف الغش الضريبي، أين أودع 05 أشخاص الحبس المؤقت.