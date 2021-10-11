تفكيك شبكة مختصة في تهريب “الحراڤة” انطلاقا من مستغانم 

أفرادها احتالوا على مرشحين للهجرة من ولايات مستغانم وسطيف وبرج بوعريريج

عملية الشرطة انتهت بتوقيف 9 أشخاص وشيخ عمره 74 سنة ضمن الشبكة

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم، في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، من وضع حد لنشاط لشبكة متكونة من 9 أشخاص، البالغين من العمر بين 27 و 74 سنة.

القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها 6 ضحايا ينحدرون من ولايات مستغانم، سطيف وبرج بوعريريج، تفيد بتعرضهم للنصب من طرف مجموعة أشخاص مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر، والذين سلبوا منهم مبلغا يقدر بـ 420 مليون سنتيم، بالإضافة إلى هواتفهم النقالة ومبلغ من العملة الصعبة.

التحريات والتحقيقات في القضية، أفضت إلى أن الضحايا عقدوا اتفاقا مع شخص برفقة شركائه مختصين في تهريب المهاجرين عبر البحر، لتكون الانطلاقة من أحد شواطئ الولاية على متن قارب “تروبيكو” بمبلغ 70 مليون سنتيم للشخص الواحد، حيث تم تأجير لهم مسكنين، الأول في “صلامندر” والثاني ببلدية “بن عبد المالك رمضان”، للمكوث فيهما إلى غاية تاريخ نقلهم إلى الضفة الأخرى، إلا أن المشتبه فيهم قاموا بسلب الضحايا المبلغ المتفق عليه وتجريدهم من هواتفهم النقالة بحجة الإجراءات المعمول بها، إلا أنهم وبعد مغادرتهم المسكن المستأجر، تفطن الضحايا في اليوم الموالي أنهم تعرضوا للنصب.

وعن تهمة تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود والنصب، تم توقيف المشتبه فيهم وإنجاز ضدهم ملف إجراء قضائي، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، والذي أصدر في حق اثنين منهم أمر إيداع بالحبس المؤقت، أما الثلاثة الآخرون فقد استفادوا من إفراج مؤقت، فيما تبقى الأبحاث جارية عن باقي أعضاء العصابة المتكونة من أربعة أشخاص، إلى غاية توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.