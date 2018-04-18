تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات بالشلف

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة مختصة في تهريب السيارات بالشلف
بقلم رشيد مشورب

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعية فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري بوزغاية بأمن ولاية الشلف،
من تفكيك شبكة وطنية لتهريب وتزوير المركبات من مختلف العلامات والأصناف.

القضية تمت بعد استغلال معلومات تُفيد بقيام أشخاص، بإدخال عدة مركبات من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب.
ليتم بعدها تزوير ملفاتها القاعدية وبيعها وتسويقها في مختلف الولايات.
وأسفرت التحريات والأبحاث من استرجاع 42 مركبة و ضبط ملفاتها القاعدية المزورة.
كما تكلّلت الأبحاث عن توقيف 9 أشخاص من أفراد الشبكة، ينحدرون من عدة ولايات عبر الوطن.
بعد استيفاء ملف الإجراءات أحيل المشتبه فيهم أمام محكمة تنس.

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