تفكيك شبكة مختصة في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بالبليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، من تفكيك عصابة كانت تقوم بضرب الإقتصاد الوطني، من خلال تهريب الأموال إلى الخارج واستنزاف الخزينة العمومية عن طريق انشاء مؤسسات وهمية.

العملية جاءت في اطار محاربة الفساد وتفكيك مؤسسات الوهمية، اثر معلومة وصلت لعناصر فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية البليدة،

مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تنشط داخل وخارج الوطن قامت بعمليات تهريب دولي للأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج،

تمت تحت غطاء التجارة الخارجية، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية.

أين تبين أنّ عناصر الشبكة إستغلت السجل التجاري الخاص بمؤسسة، كان يسيرها شخص بهوية وهمية، والعمليات تمت جميعها باستعمال فواتير شراء محررة من طرف مكتب شركة أعمال مقرها بكين بالعاصمة الصين، لاستغلالها في عمليات التهريب الدولي للأموال نحو الخارج (العملة الصعبة) لاسيما نحو الصين و من ثم نحو دول أخرى،

حيث قامت هذه الشركة بتهريب ما يقارب المليون و نصف المليون دولار أمريكي و ما يقارب 600 ألف أورو.

كما قامت عناصر الفرقة بحجز اكثر من 45 ألف أورو و ما يقارب 100 مليون سنتيم، ومركبتين و دراجة نارية من الحجم الكبير.

أين تّم تقديم الأطراف أمام العدالة، حيث تم إيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت مع وضع أربعة تحت الرقابة القضائية.