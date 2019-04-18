تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات بعين تموشنت

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات، لأمن عين تموشنت، من تفكيك شبكة وطنية، مختصة في المتاجرة في المخدرات.

وحسب بيان، لنفس المصلحة، اليوم الخميس، الشبكة متكونة من 3 أشخاص، وهي تنشط عبر ولايتي تلمسان وعين تموشنت.

تفاصيل العملية، تعود لإستغلال معلومات، تفيد بالنشاط المشبوه لأفراد الشبكة .

حيث أنه وبعد مراقبة تحركاتهم لمدة شهرين، تم وضع خطة أمنية محكمة، من خلال نصب حاجز أمني للإيقاع بأفراد الشبكة.

وذلك على مستوى الطريق الرابط بين مدينة بن سكران، بتلمسان، وبلدية أغلال، بعين تموشنت .

وأسفرت العملية، عن توقيف مركبة من نوع “هيونداي أكسنت”، بعد أن حاول سائقها المدعو “إ ش”، 50سنة، تخطي الحاجز الأمني.

وبعد تفتيش المركبة، تم حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ14 كلغ.

كانت مخبأة بإحكام داخلها، مع مبلبغ مالي قدر ب 25 مليون سنتيم، يعتبر من عائدات بيع هذه السموم.

موازاة مع ذلك، تم توقيف مركبة ثانية من نوع “طويوتا هيليكس”، على متنها شخصين “غ م”، 36 سنة، “ط ع”، 33سنة، كانت مهمتهما تأمين المسلك للمركبة الأولى .

ليتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق، أين صدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.