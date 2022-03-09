تفكيك شبكة مختصة في تهريب “المراركة” مقابل 3 ملايين للشخص!

تمكنت، أمس، الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة السرية بمغنية في تلمسان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة لها امتداد دولي في إطار تهريب البشر، لقاء تحصيل أرباح مادية طائلة.

وذلك بعد الخروج في دورية بالقرب من الشريط الحدودي مع المغرب، أين لفت انتباه عناصر الفرقة مركبتين مشبوهتين.

الأولى من نوع “كليو” والثانية من نوع “ميڤان”، وعند التحقيق في هوية ركابها، اتضح أن السيارتين كانتا في مهمة لتهريب ونقل رعايا مغربيين ينوون البحث عن عمل في مجال البناء داخل أرض الوطن.

وهذا بتواطؤ شخصين يحملان الجنسية الجزائرية، مهمتهما تتمثل في نقل الرعايا الأجانب من الشريط الحدودي إلى المناطق الجزائرية التي توفر لهم فرص عمل وإقامة بطريقة غير مشروعة.

وأثناء التحقيق تبين بأن العصابة التي تتولى مهام التهريب كانت تتلقى مبلغ 3 ملايين سنتيم عن الرأس الواحد.

وخلال تفتيش أغراض المشتبه فيهم، استرجع المحققون مبلغ 12 مليون سنتيم، 310 درهم مغربي، إضافة إلى 7 هواتف نقالة.

وقدم في أعقابها الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة بجرم تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جنحة تهريب المهاجرين من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية باستعمال وسيلة نقل.

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تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث من تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن المعادن النفيسة خصوصا معدن الذهب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص لجهاز كشف المعادن. أين تم مواصلة التحقيق ليتم الكشف عن شركاء آخرين تورطوا في قضية البحث عن المعادن والأموال باللجوء الى أجهزة متطورة للبحث بمختلف مناطق الولاية عن المعادن النفيسة. ليتم توقيف 6 أشخاص وتحويلهم على العدالة.

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