تمكن عناصر الدرك بالوادي، من تفكيك شبكة تضم 4 أشخاص كانوا يهربون قطع الغيار من الدول المجاورة بالجهة الشرقية.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة اليوم الأحد، فإن عناصر الشبكة تترواح أعمارهم مابين 25 و33 سنة.

وافلح عناصر الدرك في مطاردة عناصر الشبكة وصولا الى قلب عاصمة الولاية بالسوق المركزي

أين توقف المهرب وترك المركبة بحي سيدي عبدالله ولاذ بالفرار.

وبعد تحويل المركبة والمحركات لدى وكيل الجمهورية ، وجه التحقيق لفصيلة الأبحاث التي باشرت التحقيق من الهاتف النقال الذي كان على متن السيارة.

واسفرت التحقيقات على توقيف بقيسة عناصر الشبكة واحالتهم على وكيل الجمهورية .