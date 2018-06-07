تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات بتبسة

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات السياحية.

تنشط عبر عبر عدة ولايات بحسب بيان صادرعن مصالح أمن ولاية تبسة.

وأوضح بيان ذات المصالح أن الفرقة الجنائية كانت قد كثفت عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن حجز 25 مركبة سياحية متنوعة من مختلف الأحجام.

إضافة الى التحقيق في أكثر من 125 ملفا قاعديا لمركبات ذات منشأ أجنبي.

وأشار أن العملية تورط فيها حوالي 28 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة ينحدرون من عدة ولايات.

أيت تم التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

ليتم إعداد ملف قضائي بشأنهم عن عدة جرائم منها تكوين مجموعة أشرار و تزوير وتقليد أختام الدولة وأختام عدة وكالات تجارية إضافة إلى جريمة التهريب.

سيمثل المتورطون أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في القضايا المتابعين فيها.