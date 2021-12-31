تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات بتيبازة وولايات الوسط

تمكنت الفرقة الجنائية في المصلحة الولائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تحترف سرقة السيارات، تنشط عبر إقليم الولاية وما جاورها. وتتكون الشبكة من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، معظمهم مسبوقون قضائيا في نفس النشاط.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات عن وجود نشاط لشبكة إجرامية تحترف سرقة السيارات بإقليم الولاية وولايات الوسط، ليتم تحديد مكان تواجد إحدى المركبات المسروقة، أين تم وضع خطة ميدانية محكمة من خلال عملية الترصد وضبط المشتبه فيهم متلبسين واسترجاع إحدى المركبات المسروقة وتوقيف 03 أشخاص واسترجاع مركبتين مسروقتين بإقليم الولاية، ومن خلال مراحل التحقيق، تم التوصل إلى شريكهم الرابع الذي تم توقيفه على مستوى المدينة، حيث أسفرت العملية إلى استرجاع مركبتين محل السرقة ومركبة الثالثة كانت تستعمل من قبل عناصر الشبكة في تنقلاتهم، إضافة إلى حجز هواتف نقالة كانت تستعمل في التواصل فيما بين أفراد الشبكة، الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية في محكمة تيبازة.

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تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية عين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة مختصة في سرقة السيارات. ويمتد نشاط الشبكة عبر ولايات مختلفة من الوطن.

العملية، جاءت حسب مصادر “النهار”، في سياق المساعي الرامية إلى محاربة الجرائم بشتى أشكالها، بما فيها المنظمة. وفي هذا الإطار تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المنظمة. كما تم توقيف سبعة أشخاص من عناصرها، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و60 سنة.

أفراد الشبكة ينحدرون من ولايتي الجزائر والمسيلة

وينحدر أفراد هذه الشبكة المختصة في سرقة المركبات من ولايتي الجزائر والمسيلة. كما يمتد نشاطهم الإجرامي عبر ولايات مختلفة من الوطن. وقد تمكنت المصلحة المحققة على إثر العملية من إسترجاع عشرة سيارات محل سرقة من علامات مختلفة من بينها شاحنتين ومركبتين محل تهريب دولي، عديد الأختام المقلدة تخص هيئات عمومية وخاصة. إلى جانب ذاك تم حجز معدات ووسائل تستعمل في تزوير المحررات والوثائق الإدارية.

عملية توقيف أفراد الشبكة المشتبه فيهم، جاءت على إثر التحقيق الذي باشرته فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات تحت إشراف النيابة المختصة بشأن عملية سرقة شاحنة من قطاع الإختصاص. وكللت عمليات البحث والتحري المعمقة من حل ملابسات القضية. كما تم إسترجاع الشاحنة مع توقيف الشخصين اللذان استولا عليها المنحدران من العاصمة، تبين أنهما كانا ينشطان ضمن شبكة منظمة.

موظفون إداريون ضمن هذه الشبكة

ومن بين أفرادها موظفين إداريين، قاموا بسرقة عدة مركبات وتزوير هياكلها وملفاتها القاعدية ووضعها للسير بطرق غير قانونية. كما تبين أن المركبات الـ 10 المسترجعة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، والتي تم سرقتها من ولايات الجزائر العاصمة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، وهران، غرداية، مستغانم، سيدي بلعباس وسكيكدة، كانت موضوعة للسير بوثائق مزورة بعد تزوير أرقام هياكلها وملفاتها القاعدية. وتمكن المحققون كذلك في عمليات متفرقة تندرج ضمن إطار التحقيق المفتوح بخصوص القضية من إسترجاع وحجز وثائق ومحررات رسمية مزورة. وتمثلت هذه الوثائق في بطاقات رمادية، بطاقات هوية، بطاقات مراقبة تقنية للسيارات، ملفات قاعدية. إضافة إلى أختام مقلدة، معدات ووسائل كانت تستعمل في عمليات التقليد و التزوير. إلى جانب حجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي فاق 35 مليون سنتيم من عائدات نشاطهم المشبوه .

وسيتم إحالة أفراد الشبكة المتهمين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين الدفلى بموجب ملف قضائي للنظر في قضيته.