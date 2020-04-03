تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات بعنابة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بفضل استغلال التقنيات الحديثة، وتمكنت من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 31 سنة، 04 منهم من ذوي السوابق القضائية،

الأشخاص مشتبه فيهم في قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنايات، جناية سرقة مركبة بالعنف بتوافر ظروف التشديد واستحضار مركبة ذات محرك ، إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية، كما نجحت قوات الشرطة من استرجاع مركبة محل سرقة .

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.