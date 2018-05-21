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تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات بميلة

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات بميلة عصابة
بقلم أحمد مراح

تمكن عناصرالشرطة بأمن ولاية ميلة خلال هذا الأسبوع من توقيف جماعة اشرار متكونة من 04أشخاص مختصة في سرقة السيارات.

تعود القضيةبعد تلقي ذات المصالح لبلاغعبر اررقم الأخضر15.48من أحد المواطنين  يفيد بتعرضه لمحاولة سرقة مركبته.

وهذا من خلال محاولة تحطيم النافذة الأساسية لسيارتهمن طرف مجهولين

تنقل  عناصر الشرطة الى عين المكان أين تم معاينة ميدانية لمسرح الجريمة ورفع كل مايفيد التحقيق.

بعد عمليات تحقيق مكثفة تم توقيف04 أشخاص مشتبه فيهم، وبحوزتهم معدات ووسائل متمثلة في قفازات،مفك براغي.

إضافة الى أسلحة بيضاء ونسخ من مفاتيح مقلدة لسيارات وجهاز حساس يستعمل في تشغيل مركبات السيارات.

تترواح أعمار الموقوفين مابين 30و40 سنة اين تم تقديم المشتبه فيهم الى الجهات القضائية المختصة.

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