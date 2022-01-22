تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات في الطارف

الشرطة القضائية بأمن بوحجار تمكنت من استرجاع مركبة ودراجة نارية

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحجار في ولاية الطارف، في تفكيك نشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والدراجات النارية، متكونة من شخصين في العقد الثالث من أعمارهما، وينحدران من ولاية شرقية قريبة من الطارف.

وأسفرت العملية عن استرجاع سيارة ودراجة نارية محل سرقة، ليتم تحويل الموقوفان على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما. وحسب مصادر “النهار” التي أوردت الخبر، فإن عملية تفكيك نشاط العصابة، جاءت اثر نقطة مراقبة وتفتيش عند مدخل بلدية بوحجار في الطارف، وبعد توقيف شخص كان على متن دراجة نارية، وأثناء عملية فحص وثائق الدراجة تبين بأن أرقامها غير مطابقة مع الرقم الوطني، ليتم توقيفه وتحويله على التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية، كما أن التحقيق مع المشتبه فيه، أفضى إلى اكتشاف أمور أخرى مرتبطة بعمليات إجرامية أخرى طالت سيارات، ليتم توسيع دائرة التحقيقات وتوقيف شخص ثان وحجز مركبة مسروقة من إحدى بلديات الطارف. وقد تم تحرير محضر سماع في حق المشتبه فيهما، وتكوين ملف قضائي لهما، لغرض تقديمهما خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد والعنف بالسلاح الأبيض المحظور.