تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات واسترجاع مركبة بسدراتة في سوق أهراس

العملية جاءت بعد شكوى رسمية من أحد الضحايا

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتة في ولاية سوق أهراس، من تفكيك نشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، وتوقيف شخصين في العقد الثاني من العمر، وأسفرت العملية عن استرجاع مركبة محل السرقة، ووثائق إدارية وقاعدية، حيت تم تحويل الموقوفين إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات، بعد إخطار الجهات القضائية.

عملية تفكيك نشاط العصابة جاءت إثر شكوى تقدم بها ضحية، مفادها تعرض مركبته الخاصة إلى عملية السرقة، من قبل أشخاص مجهولين، مقدما بذلك بعض من أوصافهم لعناصر الشرطة القضائية، وعلى الفور باشرت عناصر الشرطة القضائية عمليات البحث والتحري، التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة، حيث وأثناء التحقيق اعترفا المشتبه فيهما بالجرم المنسوب إليهما، مع الكشف عن مكان تواجد المركبة التي تم استرجاعها.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما لغرض تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة أساسا في تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بتوافر ظروف الليل والتعدد والكسر، متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير.