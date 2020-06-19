تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات القديمة وبيعها كقطع غيار بتيارت

تمكنت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص لغرض ارتكاب جنحة السرقة بالتعدد مع إخفاء أشياء مسروقة علما انهم كانوا يقومون بسرقة المركبات وتفكيكها وعرض قطع الغيار للبيع

وحسب المعلومات المتوفرة، فالعملية تمت على ضوء التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة في 3 قضايا سرقة استهدفت مركبات قديمة كونها سهلة التشغيل وغير مجهزة بأنظمة إنذار.

ونتيجة للتحريات ولأابحاث المكثفة واستغلال المعلومات تم العثور بداخل أحد المساكن في طور الإنجاز بأحد أحياء مدينة تيارت على خردوات (هيكل مركبة – صندوق خلفي- لواحق مركبات و قطع غيار تخص مركبات مسروقة) تم استرجاعها.

ومواصلة للتحقيقات تم تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحال الملف على إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقهم أمر إيداع الحبس.