تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي بعين تموشنت

تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية اغلال بولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة منظمة مختصة في سرقة المواشي متكونة من 5 أشخاص.

حيثيات العملية، تعود عندما تم توقيف شخصين ينحدران من بلدية راس الماء بسيدي بلعباس.

قاما بسرقة أزيد من 450 راس غنم من 03 ضحايا ينحدران من نفس المنطقة.

حيث يشتغل المتهمان كرعاة اغنام لدى ضحاياهم.

قبل ان يقوما ببيع ازيد من 200 راس غنم لدى بقية الموقوفين اللدين ينحدرون من بلدية اغلال.

ومكنت العملية هاته من استرجاع 239 راس عنم وحجز سيارة من نوع رونو بيجو 405 تم اقتناءها من عاءدات بيع المواشي المسروقة.

و كذا مبلغ قدره 03 ملاين و 400 الف سنتيم.