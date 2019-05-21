تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي متكونة من 5 أشخاص بالطريق الوطني رقم 111 بتيارت

ألقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان بالطريق الوطني رقم 111 الرابط بين ولايتي البيض وتيارت، القبض على شخصين سرقا المواشي.

حيث وإثر معلومات تلقتها قاعة العلميات عن طريق الرقم الأخضر 1055، مفاده تعرض شخص لسرقة أغنامه على متن شاحنته.

وقد اشتبه عناصر الدرك، في سيارة نوع سامبول كانت بالطريق الوطني رقم 111، وحين رؤية سائقها لعناصر السلاح قام بتغيير مساره فإنحرفت به السيارة إلى حافة الطريق.

عندها نزل منها شخصان وحاولا الفرار، ليتم اللحاق بهما من طرف عناصر الفرقة المحلية وإلقاء القبض عليهما وهما مصابان بجروح نتيجة إنحراف السيارة بهما.

أين تم إقتيادهما إلى مقر الفرقة المحلية لمواصلة التحقيق، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 05 خمسة رؤوس من الماشية. (04 نعاج ، 01 خروف.

وبعد التعمق في التحقيق في القضية، تم احصاء 10 رؤوس من الماشية المسروقة كما تم التوصل إلى تورط ثلاثة 03 أشخاص آخرين في عملية السرقة كانوا على متن سيارة نوع ميقان GT LINE وهم في حالة فرار.

مع حجز هاتف نقال نوع سامسونغ ، هاتف نقال نوع دوجي DOOGE كما تم وضع السيارة بمحشر البلدية. وتقديم المعنيان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، حيث تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بفرندة.