تفكيك شبكة مختصة في سرقة محلات المجوهرات بالشلف

تمكنت اليوم الأحد، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقادير في الشلف، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص.

ويختص أفراد الشبكة الإجرامية، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و37 سنة في سرقة المحلات الخاصة ببيع المجوهرات.

وتمت عملية التوقيف والحجز، على إثر دوريات لعناصر الفرقة الذين تلقو بلاغ من قبل مواطنين عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة سرقة محل تجاري لبيع المجوهرات بأحد أحياء بلدية بوقادير.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات تم توقيف إثنين من أفراد الشبكة، ليتم مواصلة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن توقيف شريكيهما.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز مركبتين وكذا معدات ولوازم كانت تستعمل من قبل أفراد الشبكة في أعمالهم الإجرامية.

وتم إنجاز الملف الجزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية جناية تكوين أشرار لغرض الإعداد لإرتكاب جناية.

بالإضافة إلى جناية محاولة السرقة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة مع توافر ظروف التعدد والتهديد واستحضار مركبة وجنحة الفرار، مع رفض الامتثال لإنذار التوقف.

وتم إحالة المعنيين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.