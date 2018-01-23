تفكيك شبكة مختصة في صناعة الأسلحة التقليدية ببسكرة

تمكنت مصالح الأمن ببسكرة، من تفكيك شبكة مختصة في صنع الأسلحة التقليدية والذخيرة الحية بدون رخصة.

أين أسفرت العملية، على توقيف 5 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 24 و 47 سنة بدائرة سيدي خالد وكانوا على متن مركبة.

و هذا على خلفية رمي أحدهم كيس قبل نقطة مراقبة، تم العثور بداخله على سلاح تقليدي من الصنف الخامس.

وبعد عمليات التفتيش تبين إستغلال أحد المتهمين لمسكنه كورشة غير قانونية لصنع الأسلحة التقليدية والذخيرة الحية.

وتم حجز 3 أسلحة تقليدية الصنع أخرى من الصنف الخامس، و كذا كمية من الخراطيش الفارغة والمعبأة.

وكمية من البارود ومعدات وآلات تستعمل في صناعة الأسلحة والذخيرة.

وأعدت مصالح الأمن ملف جزائي حول القضية في انتظار إحالته للجهات القضائية لاحقا.