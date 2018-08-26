تفكيك شبكة مختصّة في تزوير الأورو بالبويرة

ألقت مصالح الدرك الوطني لبلدية العجيبة شرق البويرة القبض على شبكة مختصة في تزوير العملة الصعبة “الأورو”.

وحسب مصادر النهار فإنّ، العملة التي يتمّ تزويرها من فئة 50 و 100 أورو.

و حسب ذات المصادر، فإنّ هذه العملية جاءت بعض تقديم العديد من المواطنين ببلدية العجيبة والبويرة شكاوي لتعرضهم للإحتيال من طرف أشخاص قاموا باستبدال العملة الصعبة.

ليتفاجئوا بأنّها مزوّرة على إثرها باشرت مصالح الدرك تحقيقا ليتمّ القبض على شخصين متلبسين بترويج أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الصعبة.

من فئة 50 و 100 أورو وسط مدينة العجيبة حيث تمّ تقديمهم اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء البويرة.