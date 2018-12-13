تفكيك شبكة مخدرات دولية وتوقيف 5 أشخاص في حطاطبة بتيبازة   

فصيلة البحث لدرك وهران أوقعت بهم متلبسين بعقد صفقة لجلب مخدر جديد

أوقعت فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني وهران، بخمسة أشخاص ينتمون إلى شبكة دولية يتاجر عناصرها في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت العملية ليلة أول أمس، على مستوى مدينة حطاطبة جنوب ولاية تيبازة.

وعلمت “النهار” من مصادرها الموثوقة، أن العملية جاءت بعد تفكيك مصالح درك وهران لشبكة تتاجر في المخدرات على مستوى إقليم اختصاصها تبين أن أهم عناصرها يقطنون بولاية تيبازة، وأن أحدهم يعد الذراع اليمنى لبارون معروف تم توقيفه على مستوى ولاية وهران.

عملية توقيف المشتبه فيهم تمت بوسط مدينة حطاطبة، حيث ينحدر اثنان منهم من ولاية وهران وثلاثة آخرين من مدينة بوسماعيل بتيبازة، حيث تشير مصادر “النهار” إلى أن اللقاء كان بغرض عقد صفقة مخدرات.

ليتم مباغتة أفراد الشبكة وهم يتفاوضون على صفقة كبيرة للمخدرات وحجز بحوزتهم 50 غ من نوع جديد من المخدرات كان بغرض عرضه على المدمنين لتجريبه قبل عقد صفقات كبيرة والترويج له على مستوى ولايات الوسط.

وتحصلت “النهار” على هوية الأشخاص المنحدرين من ولاية تيبازة، ويتعلق الأمر بكل من “ب.حسان”، “ب. سالم” و”خ. عبد الحكيم”، حيث يمتلك المعنيون سيرا ثرية في مجال الإجرام والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

المخدر الجديد هو عبارة عن خليط بين الحشيش المغربي وحبوب مهلوسة

وعلمت “النهار” أن العملية النوعية لفصيلة البحث والتحري لدرك وهران بتيبازة منعت الترويج لمخدر قوي المفعول، حيث ورغم أنه يستهلك مثل المخدرات المعروفة باسم “الزطلة” المصنوعة من الحشيش المغربي، إلا أنه مخلوط بمهلوسات قوية المفعول، أين تظهر أعراضه بمجرد استهلاكه أو استنشاقه عن طريق الهواء.