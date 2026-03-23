تفكيك شبكة مخدرات وحجز أزيد من 55 كلغ “زطلة” قادمة من المغرب عشية العيد

يواصل أفراد الوحدات العملياتية المتخصصة للأمن الوطني تصديهم بكل حزم للسموم القادمة من المغرب، إذ تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS، عشية عيد الفطر المبارك، من توقيف 8 أشخاص ينتمون لشبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع ضبط أزيد من 55 كيلوغرامًا من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، فإن العملية نفِّذت وفق خطة ميدانية مشتركة بين عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات ومصالح الجمارك بـ الأغواط والجلفة.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية مكنت من توقيف المركبة المشتبه فيها وسائقها بإقليم ولاية الجلفة، وأسفرت عملية تفتيشها الدقيق عن ضبط 55 كيلوغرامًا و520 غرامًا من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على مستوى الهيكل السفلي للمركبة.

كما أسفرت التحريات التي باشرها أفراد المصلحة المركزية، تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف مركبة ثانية على متنها 3 أشخاص، كانت تستغل لكشف المسار أمام المركبة المحمّلة بهذه السموم. ليتم لاحقا توقيف باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم 4 أشخاص. إضافة إلى حجز 3 مركبات أخرى كانت تستغل في النشاط الإجرامي. استنادا الى بيان الهئية النظامية ذاتها.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص سيدي أمحمد.