تفكيك شبكة مخدرات وحجز قرابة قنطارين من “الكيف” في بشار

تمكّن أفراد الشرطة لأمن دائرة “لحمر” بإقليم ولاية بشار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من مادة “الكيف المعالج” وسيارات سياحية.

العملية جاءت في إطار الجهود التي باتت تبذلها مصالح أمن ولاية بشار، منذ أكثر من شهرين، بشنّ حرب شاملة لا هوادة فيها على معاقل الإجرام والمجرمين.

وأفاد بيان لمصالح أمن بشار، بأن العملية النوعية تمّت بناءً على استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه فيه، بمحاولة نقل كمية من مادة المخدرات انطلاقا من مدينة “موغل” باتجاه مدينة بشـار.

بعد ذلك، جرى إعداد خطة أمنية محكمة وترصد تحركات المشتبه فيه، أثمرت بتوقيفه على متن مركبة سياحية من نوع “هيونداي أكسنت”، في حدود منتصف النهار، على مستوى مدينة “لحمر”.

ورغم محاولة المشتبه فيه الفرار، إلا أن التطويق الجيد للموقع وانتشار أفراد الشرطة، حال دون ذلك.

وقد أسفرت عملية تفتيش مركبة المشتبه فيه عن حجز كمية معتبرة من مادة “الكيف المعالج”، قُدِّرت بقنطار و88 كلغ.

كما قادت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، إلى حجز 12 قرصا مهلوسا من نوع “نوريكا”، 150 ملغ.

وبعد تكثيف التحريات بشأن القضية والمشتبه فيه، تمكن محققو الشرطة من تحديد هوية مشتبه فيه آخر كان يقوم بالتنسيق مع الأول لتحديد مكان تواجد الحواجز الأمنية وكشفها.

وبإشراف من النيابة المختصة، تم توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى مدينة “لحمر” مع حجز سيارة سياحية من نوع “تويوتا ياريس”، ومبلغ مالي كان بحوزته، لتنتهي التحريات مع المشتبه فيه الثاني بحجز مركبة أخرى من نوع “فولسفاغن كادي”.

وبعد ذلك، انتقل المحققون إلى تعقب سلسلة شبكة المخدرات وامتداداتها، حيث تم تكثيف التنسيق مع فرقتي مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار.

وبعد استغلال نتائج تحريات علمية وتقنية أجراها المختصون، تم التوصل إلى تحديد هوية مشتبه فيه ثالث وتوقيفه على مستوى مدينة بشـار.

وقادت عملية تفتيش المنزل العائلي بعد التحصل على إذن من نيابة الجمهورية، إلى حجز أسلحة بيضاء متمثلة في ساطورين، خنجر، عصا خشبية، 7 هواتف نقالة، شرائح “سيم” ومبلغ مالي.

كما مكّنت التحريات من تحديد هوية مشتبه فيها في العقد الثالث من العمر، وتوقيفها على مستوى مدينة “موغل”، هذه الأخيرة بيّنت التحريات التقنية ضلوعها في الشبكة، وبتفتيش منزلها العائلي، تم حجز سيارة من نوع “بيجو 207” ومبلغ مالي، فيما استمرت الأبحاث لتوقيف زوجها.

وقادت العملية إجمالا إلى توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و 56 سنة، وحجز كمية قنطار و88 كلغ من المخدرات، و4 مركبات سياحية من علامات مختلفة، ومبلغ مالي إجمالي قدره 145 ألف دينار، إلى جانب أسلحة بيضاء و13 هاتفا نقالا و 12 قرصا مهلوسا.