تفكيك شبكة مخدرات وطنية وحجز 17 ألف قرص مهلوس في “سيدي لعجال” بالجلفة

تنشط عبر ولايات الوادي والجلفة والجزائر العاصمة وتيبازة

نجحت عناصر الشرطة القضائية للدرك الوطني على مستوى كل من الفرقة الإقليمية لـ”سيدي لعجال” وكتيبة الدرك الوطني في “عين وسارة” في الجلفة، نهار أول أمس، في وضع حد لنشاط أخطر شبكة إجرامية منظمة مختصة في حيازة وتهريب وترويج المؤثرات العقلية من الحبوب المهلوسة، تتكون من 14 مشتبها فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، من بينهم 4 في حالة فرار، هؤلاء امتد نشاطهم الإجرامي في زرع السموم إلى عدد من الولايات، لا سيما الحدودية منها، على غرار الوادي والوسطى، منها الجلفة وتيبازة والجزائر العاصمة، منهم 4 مشتبها فيهم، تم الإطاحة بهم في حالة تلبس وبحوزتهم أكثر من 17.000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، كانت مخبأة بإحكام على متن 3 سيارات سياحية، منها رباعية الدفع من نوع “هيونداي سانتافي” والثانية من نوع “هيونداي أكسنت” و”فولكسفاغن” عند توقيفهم داخل مقهى شعبي وسط مدينة “سيدي لعجال” على مستوى محور الطريق الوطني رقم 40 ب الرابط بين الغرب والشرق، حسب مصادر “النهار”، التي أشارت إلى أن عناصر الشبكة الإجرامية كانت تحت ترصد عناصر المحققين بعد معلومات استخباراتية مؤكدة، استغلها المحققون في المتابعة منذ اجتيازهم الحدود الإقليمية الغربية لولاية الجلفة عبر الطريق الوطني رقم 40 ب، يضيف ذات المصدر، الذي أشار إلى أن القضية تمت معالجتها في ظرف وجيز وبسرعة فائقة، حيث تم تقديم عناصر الشبكة الإجرامية الموقوفين الثمانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بعين وسارة، الذي بعد الاستماع إليهم، أحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث أمر بعد الاستماع إليهم بإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بالمؤسسة العقابية لعين وسارة، وإصدار أمر بالقبض الإحضار على الأربعة المتهمين الفارين.