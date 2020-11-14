تفكيك شبكة منظمة مختصة في سرقة الدراجات ببوثلجة في الطارف

الشرطة تمكنت من استرجاع 3 دراجات ومفاتيح متطورة تستعمل في السرقة

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوثلجة في ولاية الطارف، في تفكيك نشاط عصابة إجرامية منظمة مختصة في سرقة الدراجات الهوائية، على مستوى أحياء بلدية بوثلجة والمناطق المجاورة لها، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة ينحدرون من الطارف، كما أسفرت العملية التي وصفت بالمهمة عن استرجاع مسروقات ثمينة تمثلت في 3 دراجات هوائية ومفاتيح متطورة لفتح أي قفل للدراجات، حيث تم تحويلهم على التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية.

العملية جاءت إثر شكاوى العديد من ضحايا العصابة، والذين تعرضت دراجاتهم الهوائية للسرقة من داخل مساكنهم عبر إقليم بوثلجة، وأفضت التحريات والتحقيقات إلى الوصول إلى أحد الفاعلين، والذي اعترف بالجرم المنسوب اليه، وكشف عن هوية شركائه أثناء التحقيق معه، وكذا عن مكان تخزين المسروقات، ليتم استرجاع المسروقات مع توقيف شخصين آخرين.

وسيتم تقديم أفراد العصابة أمام الجهات القضائية بمحكمة الطارف الابتدائية، خلال الساعات القليلة القادمة.