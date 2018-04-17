تفكيك شبكة من 28 شخصا تمتهن “الدعارة” في الجلفة

تمكن مؤخرا عناصر مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجلفة من تفكيك شبكة تمتهن الدعارة،

متكونة من 28 مشتبه فيه من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم مابين (19و59 سنة)، حسب ما أفادت به مساء اليوم الثلاثاء خلية الاتصال لذات السلك.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لنداء عبر الرقم الأخضر 1548 مفاده استغلال إحدى السيدات لمسكنها لممارسة الفسق والدعارة بمدينة الجلفة.

وفور تلقي الاتصال يضيف – ذات المصدر – تنقل عناصر ذات المصلحة إلى عين المكان،

أين تم تطويق المسكن الذي خضع لعملية تفتيش وفقا للإجراءات المعمول بها، حيث أفضى ذلك إلى توقيف 28 شخص من كلا الجنسين 8 نساء،و20 رجلا.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة،

حيث تم وفقاً لإجراءات المثول الفوري إيداع صاحبة المسكن رهن الحبس المؤقت مع منح استدعاء مباشر لباقي المشتبه فيهم.