تفكيك شبكة من 8 أشخاص سوّقت لحوم البغال والأبقار المريضة في أسواق قسنطينة

“النهار” تنشر تفاصيل التحقيق في قضية المذبح غير الشرعي بمنطقة لوناما

التحقيقات قادت إلى غلق 3 قصابات تقع بالمدينة الجديدة

أمر قاضي المثول الفوري بمحكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، بحبس 8 أشخاص تورطوا في تشكيل عصابة وإنشاء مذبح غير شرعي، بالإضافة إلى عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري على مستوى 3 محلات تجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وكانت الحادثة التي أثارت الرأي العام، منذ أول أيام الشهر الفضيل، قد تمت خلال عملية مداهمة لمزرعة بحي لوناما، واكتشاف مذبح غير شرعي عثر بداخله على عتاد مذبح كامل بالإضافة إلى 11 بقرة وبغل مهيئين للذبح، وكمية من اللحوم وأحشاء الماشية موجودة بطريقة غير صحية.

وبعد استكمال التحقيق، تم التوصل إلى مكان عرض تلك اللحوم، وهما محلا قصابة بالمدينة الجديدة علي منجلي 2، منهم على مستوى سوق الرتاج مول والآخر بالوحدة الجوارية رقم 13، لتتم مداهمتهما وحجز كمية معتبرة من اللحوم المعروضة للبيع، والتي تحمل أختاما بيطرية مزورة، وقدر وزنها بـ651 كلغ، إذ تم إتلافها وحرقها من طرف مصالح البيطرة، مع صدور قرار الغلق الإداري المباشر للقصابات الثلاث.

وباستكمال التحقيق، تم توقيف موال و3 جزارين و3 عمال بالمذبح وتاجر، وعرضهم أمام النيابة المحلية قبل مثولهم أمام قاضي المثول الفوري بمحكمة الزيادية الابتدائية، عن تهم تكوين جماعة أشرار والإعداد لارتكاب جنح، وإنشاء مذبح غير شرعي وتقليد واصطناع ختم بيطري لغش المستهلك وحيازة وبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ونقلها وتسويها باستعمال مركبة وكذا حيازة أبقار وبغل مهيأة للذبح، بعضها مصاب بداء السل، وشراء لحوم ممنوع بيعها لغرض تسويقها مع العلم بها، وهي التهم التي تم على ضوئها إيداعهم الموقوفين الحبس في انتظار محاكمتهم لاحقا.