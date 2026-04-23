تفكيك شبكة نصب واحتيال إلكتروني بسيدي بلعباس وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه وطبقًا لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بن باديس، تم تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، يتعلق الأمر بالمدعوين “ب.ض” و“ز.إ” و“ب.ر”، يشتبه في تورطهم في تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح النصب والاحتيال على الجمهور.

وأضاف البيان أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون وسائل احتيالية تعتمد على الهواتف الذكية، من خلال الدخول أو محاولة الدخول عن طريق الغش إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى انتحال هوية الغير، في ظروف من شأنها التسبب في أضرار قانونية للضحايا، من بينها تسجيل سوابق عدلية باسمهم.

كما كشفت مصالح الدرك أن المعنيين استغلوا حسابات بريدية جارية لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، داعية كل من وقع ضحية لهم أو تعامل معهم إلى التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بن باديس، أو الاتصال بمصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسيدي بلعباس، أو التقرب من أقرب فرقة للدرك عبر التراب الوطني.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الأمن وحماية المواطنين من مختلف أساليب الاحتيال الحديثة.