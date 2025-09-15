تفكيك شبكة نصب واحتيال وتوقيف 5 أشخاص في ميلة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بمصالح أمن ولاية ميلة من تفكيك شبكة تضم 5 أفراد للنصب بعروض وهمية للدراسة بإحدى الجامعات بروسيا.

وتوصلت التحقيقات لحركة مالية لارصدت أعضاء الشبكة بقيمة تفوق 1.5 مليار سنتيم و استرجاع عمولات مهمة لدول أجنبية. العملية تمت اثر شكاوى عدة مواطنين بعد عروض مغرية عبر منصات التواصل للدراسة بإحدى الجامعات الروسية مقابل عمولات متفاوتة تحول لحسابات بريدية مسجلة بأسماء بعض من أقارب المشتبه فيه الرئيسي واصدقائه. التحقيقات التقنية والميدانية تحت اشراف النيابة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وضبط 70 مليون و 810 الف ومبالغ بالعملة الأجنبية منها 910 اورور و 275 روبل روسي و 35 ليرة تركية . . التحقيقات قادت إلى وجود معاملات مشبوهة عبر الحسابات البريدية المستعملة من قبل أعضاء الشبكة الخمسة تجاوزت 1 مليار و 587 مليون سنتيم لأكثر من 70 ضحية .