تفكيك شبكة نصب واحتيال يقودها نيجيري سلبت ضحاياها أكثر من 3 ملايير بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الاطاحة لشخصين مختصين في النصب والاحتيال سلبا ضحاياهم أكثر من 3 ملايير سنتيم.

المتهمان الموقوفان في الثلاثينيات من العمر من بينهما رعية إفريقي ينحدر من جنسية نيجيرية ومسبوق قضائي في العديد من قضايا الاحتيال والنصب.

واوهم الموقوفانضحاياهم من مختلف ولايات الوطن انهم سيرثون مبلغا من العملة الصعبة قدر بـ 02مليون دولار ملك لسيدة أعمال وهمية تقطن باحدى الدول الأجنبية شريطة دفع تكاليف وأتعاب تحويل الأموال.

بالإضافة إلى المحامي الوهمي التي تتراوح مابين 50 إلى 200 مليون سنتيم استغلالا بشكوى أحدهم تم سببه 170 مليون سنتيم عن طريق تواصله معهم عبر الفايسبوك والواتساب.

وقد باشرت الفرقة تحرياتها من خلال استغلال للمعلومات للحساب البريدي الجاريccp من أجل معرفة مراكز البريدي ونقاط التي يقوم بسحب الأموال.

منها أسفرت عن تحديد نقاط السحب أين تم توقيف المتورط الأول في القضية يبلغ من العمر 33سنة ينحدر من احدى ولايات الجنوب في حالة تلبس.

ويتعلق الأمر بصاحب الحساب البريدي في حالة تلبس وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم ضبط 18 مليون سنتيم، 10وصلات إيداع الأموال، هواتف نقالة ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ55أورو ليتم بعدها واستكمالا للتحقيقات من الإيقاع بالمتورط الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر برعية إفريقي البالغ من العمر 30سنة ينحدر من جنسية نيجيرية.