تفكيك شبكة وحجز ما يفوق ألفين و700 قرص مهلوس بسطيف

فكّكت، مصالح الدرك الوطني بسطيف، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأسفرت العملية التي قامت بها عناصر الدرك الوطني، من ضبط ما يفوق ألفين و787 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع والأحجام.

إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ58 مليون سنتيم بالإضافة إلى 3 سيارات من نوع “رونو كليو”، “داسيا لوقان”، “سيات ليون”، تستعمل لغرض الترويج .

وتتكون الشبكة التي تختص في المتاجرة بالاقراص المهلوسة من أربعة أشخاص، حيث تترواح أعمارهم مابين 22 و31 سنة.

تفاصيل العملية الناجحة لعناصر الدرك الوطني، والتي مكنت من الإطاحة بالشبكة، تعود إلى قيام ذات العناصر بتأمين الطريق السيار شرق غرب.

أين لفت انتباههم المركبات السالفة الذكر مركونة على الشريط لاستعجالي، ولم يكن يتواجد على متنها أي شخص.

في حين كانت السيارة “سيات ليون” على متنها 4 أشخاص، أين هموا بالفرار عند رؤيتهم لأفراد الدرك الوطني.

لكنّ عناصر الدرك الوطني استطاعت توقيف السيارة بعد مطاردة، ليقوموا تفتيشها وتوقيف المشتبه بهم.

,اضثناء تفتيش السيارة المذكورة تم العثور على كمية المهلوسات والتي بلغت 2787 قرصا مهلوسا، الى جانب ملغ مالي مالي قدر بـ58 مليون سنتيم .