عاجل

تفكيك شبكة وطنية تروج المخدرات بقسنطينة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تفكيك شبكة وطنية تروج المخدرات بقسنطينة
بقلم شمس الدين تامن

تمكنت الضبطية القضائية لفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 64 سنة.
الأشخاص تم توقيفهم عن تهمة تسيير و تنظيم شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات باستعمال وسائل نقل و وسائل اتصال.
حيث تم حجز كمية معتبرة من المخدرات، ضبطت بحوزة الشبكة تتكون من33 صفيحة من الكيف المعالج يقدر وزنها 3 كلغ.
بالإضافة إلى مركبتين من نوع “سيتروان” “بيكاسو “والاخرى” بوجو بارتنار” وخلال اخضاع المركبتين افضت الى وجود في هيكليهما .
وبعد انجاز ملف اجراء جزائي تم تقديم المتهمين امام النيابة المحلية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com