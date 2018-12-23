تفكيك شبكة وطنية تروج المخدرات بقسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية لفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و 64 سنة.

الأشخاص تم توقيفهم عن تهمة تسيير و تنظيم شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات باستعمال وسائل نقل و وسائل اتصال.

حيث تم حجز كمية معتبرة من المخدرات، ضبطت بحوزة الشبكة تتكون من33 صفيحة من الكيف المعالج يقدر وزنها 3 كلغ.

بالإضافة إلى مركبتين من نوع “سيتروان” “بيكاسو “والاخرى” بوجو بارتنار” وخلال اخضاع المركبتين افضت الى وجود في هيكليهما .

وبعد انجاز ملف اجراء جزائي تم تقديم المتهمين امام النيابة المحلية.