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تفكيك شبكة وطنية لتجنيد أشخاص في فرع داعش بليبيا

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة وطنية لتجنيد أشخاص في فرع داعش بليبيا
بقلم أمين مسعودي

فككت مصالح الشرطة بولاية تلمسان شبكة وطنية لتجنيد أشخاص في فرع داعش بليبيا.

العميلة نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان تتكون من 10 أشخاص.

منهم 8 أشخاص تم تقديمهم للجهات القضائية مساء اليوم بمحكمة مغنية  فيما يبقى 2 منهم في حالة فرار .

وحسب مصادر النهار فان الشبكة التي تتكون من أشخاص من تلمسان مغنية وهران غليزان معسكر وتمنراست.

كانت تعمل على تجنيد رجال ونساء في فرع داعش بليبيا وتسهيل عبورهم .

كما كشفت تحقيقات المصالح الامنية أن الشبكة كانت تستعمل 100 شريحة هاتف نقال باسم أشخاص مختلين عقليا.

وخلال عمليات المداهمة تم حجز أجهزة الكترونية و الاتصال إضافة الى ذخيرة حربية.


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