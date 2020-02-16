تفكيك شبكة وطنية لترويج المؤثرات العقلية وحجز 700 قرص مهلوس في سوق اهراس

تمكنت عناصر فصيلة الأبحات و التحري ، التابعين للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 40 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة سوق أهراس.

وأسفرت العملية عن حجز قرابة 700 قرص مهلوس و مبلغ مالي من العملة الوطنية و الأجنبية، بالإضافة الى 11 وصفة طبية مزورة و سيارتين كانت تستعمل لنقل المؤثرات، ناهيك عن هواتف نقالة، حيت تم تحويل الموقوفين على مقر الفصيلة لاستكمال الإجراءات بعد أخطار الجهات القضائية.

عملية الإطاحة بنشاط الشبكة الوطنية لترويج و بيع المؤثرات العقلية، جاءت إثر توقيف عناصر الفصيلة لشخص بحوزته اقراص مؤثرات عقلية، و فتح تحقيق في القضية ، أين كشف الموقوف عن هوية شركائه و الدين تم توقيفهم في عمليات اخرى ناجحة.

و سيتم تقديم الموقوفين من أفراد الشبكة، أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية، حيازة و ترويج مؤثرات عقلية وحيازة وثائق طبية دون وجه قانوني .