تفكيك شبكة وطنية لترويج المؤثرات العقلية وحجز 26452 قرص مهلوس في قالمة

تمكنت، عناصر الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بامن ولاية قالمة، من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في بيع و ترويج المؤثرات العقلية.

وتتكون هذه الشبكة الإجرامية، من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و36 سنة ينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة.

وأسفرت العملية التي وصفت بالنوعية، من حجز شحنة كبيرة من المهلوسات قدرت بـ26452 قرص من نوع بريغابالين.

وكذا مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وأسلحة بيضاء محظورة وسيارة خاصة.

وتم تحويل الموقوفين، على مقر الفرقة بعد اخطار الجهات القضائية.

وجاءت هذه العملية، بناءا على ورود معلومات دقيقة وصلت لعناصر الفرقة الامنية المختصة، مفادها وجود أشخاص بصدد بيع و ترويج مؤثرات عقلية.

واستدعى الأمر التدخل ورسم كمين، الذي أفضى إلى توقيف 6 أشخاص، وشحنة من المؤثرات العقلية بمنزل أحد أفراد الشبكة وسط مدينة قالمة.

هذا وسيتم تقديم أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والقانونية المعمول بها، للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار، وحيازة وترويج المؤثرات العقلية.