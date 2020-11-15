تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز قرابة 15 كغ من القنب الهندي في سوق اهراس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز قرابة 15 كغ من القنب الهندي في سوق اهراس
بقلم هشام قاسمي

فككت عناصر الشرطة للفرقة الجنائية بأمن ولاية سوق اهراس، شبكة لترويج وبيع المخدرات متكونة من 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 40 و50 سنة .

حيث ينحدرون من ولايات ادرار،قالمة، و عنابة، ينشطون عبر محور سوق اهراس وهران مرورا بالعاصمة.

وأسفرت العملية عن حجز 14.905 كلغ من القنب الهندي على شكل صفائح مهيأة للبيع و سيارة نفعية خاصة كانت تستعمل لنقل المخدرات.

ليتم تحويل الموقوفين على التحقيق بعد اخطار الجهات القضائية المختصة، هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للموقوفين من أفراد الشبكة.

لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة اساسا في تكوين جماعة اجرامية منظمة حيازة و بيع و نقل المخدرات .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921179

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com